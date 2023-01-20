Об этом на открытии Международной зеленой недели (International Green Week) заявил глава Минагрополитики Николай Сольский.

По его словам, разблокирование "зернового коридора" позволит предотвратить мировой продовольственный кризис.

"Для России "зерновой коридор" стал инструментом манипуляций и давления на международное сообщество. Именно поэтому она начала блокировать работу "зернового коридора": если в сентябре-октябре среднемесячный объем продукции, экспортированной через порты Большой Одессы, составлял 4 млн тонн, а в среднем в сутки через Босфор проходило 6 судов, то сейчас это 2-3 корабля в день", – рассказал Сольский.

По его словам, следствием такой искусственной блокировки экспорта является усиление голода в африканских странах.

"Не может жизнь людей быть предметом для манипуляций и торгов", – подчеркнул министр.

В преддверии Нового года Мининфраструктуры сообщало, что из-за действий России в Босфоре образовалась очередь из более 90 судов.

В ноябре 2022 года Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением присоединить к "зерновому соглашению" порт Николаев, что позволит существенно увеличить экспорт агропродукции.

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