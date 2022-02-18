Украина призвала международное сообщество осудить провокации РФ на Донбассе

Об этом идет речь на сайте МИД.

"В связи с обвинениями со стороны российской стороны о якобы подготовке Украиной вооруженного наступления на Донбассе Министерство иностранных дел Украины заявляет о следующем. Украинские граждане живут по обе стороны линии разграничения. Их мир, безопасность и благополучие являются абсолютным приоритетом для Украины – говорится в сообщении.

Отмечается, что утверждение о якобы намерении украинской власти начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не отвечают действительности

В МИД отмечают, что Украина также не проводит и не планирует никаких диверсий на Донбассе.

"Мы категорически отвергаем попытки России обострить и так напряженную ситуацию безопасности. Остаемся непоколебимо преданными политико-дипломатическому урегулированию, вместе с партнерами прилагаем максимальные усилия, чтобы снизить напряжение и удержать ситуацию в русле дипломатического диалога", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали международное общество отреагировать на подобные действия РФ.

"Вместо этого мы наблюдаем, как Российская Федерация развертывает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия и эскалирует безопасность. Призываем международное сообщество - иностранные государства и международные организации - немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подрывают процесс политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что отсутствие должной реакции или нейтральная позиция будут лишь подыгрывать эскалации ситуации со стороны России.

Напомним, что 18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.

Оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.

18 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.

Впоследствии правозащитники сообщили, что из ОРДЛО эвакуируют только жителей с паспортами РФ, а мужчин призывного возраста не выпускают.

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