Украина призвала крупнейшие табачные компании мира прекратить сотрудничество с Россией
Министр финансов Сергей Марченко обратился к руководству крупнейших табачных компаний British American Tobacco, Japan Tobacco International и Philip Morris International с призывом остановить бизнес в РФ.
Об этом он сообщил в своем Facebook, передает Эспрессо.TV .
"121 ребенок погиб, миллионы украинцев вынужденно покинули свои дома, тысячи разрушенных школ, больниц, детсадов. Можно бесконечно перечислять ужасные последствия, которые испытывает Украина в результате варварской войны начатой РФ", – пишет Марченко.
Он объясняет, что работать и вести бизнес в РФ означает уплачивать налоги, направляемые на финансирование террористических действий режима Путина. "И сотни международных компаний уже сделали выбор в пользу мира и прекратили работу в РФ", – добавил министр.
Согласно предварительным сообщениям компаний, их официальная позиция сводится к отмене новых инвестиций и приостановке работы отдельных подразделений. В частности, пишет Марченко, British American Tobacco рассматривает опцию трансфера бизнеса в РФ третьей стороне, которой может являться локальный игрок.
Japan Tobacco International пока прекращают новые инвестиции, как и Philip Morris International.
"Однако этого недостаточно. Мое убеждение – компромиссов и сглаживающих альтернатив не может быть. Надеюсь, что крупнейшие табачные производители присоединятся к большинству международного бизнеса и сделают выбор в пользу безопасности Украины и всего цивилизованного мира", – резюмирует министр.
- Напомним, именно табачные компании являются двумя крупнейшими налогоплательщиками в России. Третье место занимает компания Renault, которая сегодня, 23 марта, объявила о закрытии своего завода в Москве.
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