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Украина призвала крупнейшего нефтетрейдера прекратить поставки российской нефти

7 июля, 2022 четверг
21:15
Украина нефть

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера – голландскую компанию Vitol – прекратить поставки российской нефти

Об этом пишет The Guardian.

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко направил соответствующее письмо от имени главы государства. В письме Устенко попросил компанию-нефтетрейдера сообщить, когда она отгрузит последний баррель российской нефти и сколько именно ее будет отправлено до этой датеы.

Издание сообщает, что Зеленский попросил Vitol прекратить свои деловые отношения с Россией в марте, чтобы "перекрыть денежный поток", по его словам, финансировавший "массовое убийство невинных людей".

Базирующийся в Женеве нефтетрейдер заявил в апреле, что объемы российской нефти "существенно снизятся во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства уменьшатся", и что он планирует "уйти с российского рынка". Компания планировала, что до конца года прекратит транспортировку российской нефти.

Но в письме Олег Устенко подчеркнул, что эти обещания не были выполнены. Данные о перевозке показали, что компания Vitol зафрахтовала в июне через порты России более 11 млн баррелей нефти. А с начала вторжения России в Украину, 24 февраля, компания зафрахтовала более 38 млн баррелей нефти из российских портов стоимостью примерно 3,21 млрд дол. (в среднем – более 9 млн баррелей в месяц).

"Vitol был крупнейшим западным трейдером перевозимой по морю российскую нефть после полномасштабного вторжения 24 февраля. Это наглая нажива на кровавой нефти, которая финансирует убийства мирного украинского населения", – сказал советник президента Украины.

  • В апреле голландская компания Vitol Group с головным офисом в Женеве заявила, что полностью прекратит торговлю нефтью и нефтепродуктами из России уже до конца 2022 года.

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