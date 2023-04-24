Украина призвала Кипр присоединиться к созданию специального трибунала для РФ
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с президентом Палаты представителей Республики Кипр Аннитой Димитриу и призвал ее страну присоединиться к созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины
Об этом он написал в Facebook.
Также он пригласил коллегу посетить Украину. Стефанчук уверен, что это будет способствовать активизации межпарламентского диалога между странами.
"Призвал парламент Кипра признать сегодняшние российские преступления против украинцев и Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа", - добавил он.
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Кроме того, глава ВРУ также обсудил вопросы санкций против РФ. Особенно против российской ядерной энергетики и Росатома. Отдельно он обсудил вопросы справедливости.
"Очень важна не только победа на поле боя, но и привлечение РФ к ответственности за совершенные преступления в Украине. Призвал Кипр присоединиться к созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. И в заключение: европейская интеграция Украины", - подчеркнул Стефанчук.
В то же время, он услышал от коллеги слова поддержки вступления Украины в Европейский Союз. А также то, что у Украины есть друзья и партнеры.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
- 23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.
- 9 апреля сообщалось, что Европейский Союз продолжает обсуждать со странами G7 возможности создания специального трибунала для преследования России за преступление агрессии против Украины.
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