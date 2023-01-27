Украина призвала Израиль и Палестину к воздержанию после взаимных ракетных обстрелов
Украина обеспокоена обострением ситуации безопасности на территории Израиля и Палестины, вызванной взаимными ракетными обстрелами, и призвала стороны к сдержанности
Об этом говорится в комментарии МИД Украины по обострению палестино-израильского противостояния.
В частности, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина, которая страдает от вооруженной агрессии РФ, как никто, понимает потребность в мире.
"Осудя проявления терроризма в любой форме, Украина выступает за необходимость мирного сосуществования палестинского и израильского народов и призывает стороны к сдержанности и немедленному прекращению ракетных атак для предотвращения дальнейших человеческих жертв и разрушений", - отметили в МИД.
Кроме того, также добавляется, что Украина приветствует посреднические усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию ситуации и поиск путей разрешения конфликта, его окончательного урегулирования на основе принципа двух сосуществующих в мире и безопасности государств, заявили во внешнеполитическом ведомстве.
- Напомним, в понедельник, 23 января, США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения на фоне угрозы Ирану.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс 26 января прибыл в Тель-Авив, это происходит на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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