Украина призвала Израиль и Палестину к воздержанию после взаимных ракетных обстрелов

Об этом говорится в комментарии МИД Украины по обострению палестино-израильского противостояния.

В частности, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина, которая страдает от вооруженной агрессии РФ, как никто, понимает потребность в мире.

"Осудя проявления терроризма в любой форме, Украина выступает за необходимость мирного сосуществования палестинского и израильского народов и призывает стороны к сдержанности и немедленному прекращению ракетных атак для предотвращения дальнейших человеческих жертв и разрушений", - отметили в МИД.

Кроме того, также добавляется, что Украина приветствует посреднические усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию ситуации и поиск путей разрешения конфликта, его окончательного урегулирования на основе принципа двух сосуществующих в мире и безопасности государств, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в понедельник, 23 января, США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения на фоне угрозы Ирану.

Директор ЦРУ Уильям Бернс 26 января прибыл в Тель-Авив, это происходит на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

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