Украина призвала Грузию перевести Саакашвили из тюремной в гражданскую больницу
МИД Украины призвал Грузию перевести Михеила Саакашвили из тюремной в обычную больницу
Об этом сообщает сайт МИД .
"Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны. Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение для предоставления медицинской опеки и экстренной помощи", - говорится в заявлении.
В МИДе считают, что пребывание Саакашвили в пенитенциарном медучреждении создает риски и напряжения, которых по гуманитарным соображениям можно избежать.
В связи с этим МИД Украины передало официальную ноту внешнеполитическому ведомству Грузии.
"МИД и посольство Украины в Грузии продолжает держать ситуацию вокруг гражданина Украины Михеила Саакашвили на особом контроле", - подчеркнули в министерстве.
- Напомним, 8 ноября, заключенного в Грузии экспрезидента Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его перевезли в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- Саакашвили назвал себя политзаключенным и с 9 октября объявил голодовку.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала иностранные государства "решительно осудить" действия Грузии в отношении Михеила Саакашвили.
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