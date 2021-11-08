Украина призвала Грузию перевести Саакашвили из тюремной в гражданскую больницу

Об этом сообщает сайт МИД .

"Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны. Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение для предоставления медицинской опеки и экстренной помощи", - говорится в заявлении.

В МИДе считают, что пребывание Саакашвили в пенитенциарном медучреждении создает риски и напряжения, которых по гуманитарным соображениям можно избежать.

В связи с этим МИД Украины передало официальную ноту внешнеполитическому ведомству Грузии.

"МИД и посольство Украины в Грузии продолжает держать ситуацию вокруг гражданина Украины Михеила Саакашвили на особом контроле", - подчеркнули в министерстве.