Об этом сообщает Нацсовет в facebook .

Письмо с таким призывом направили гендиректору французского оператора Eutelsat S.A Эви Беренке. Она получила его во время 52-го заседания Консультационного комитета Ассамблеи сторон в Париже – директивного органа Межправительственной организации Eutelsat. Передал письмо представитель посольства Украины во Франции.

В обращении отмечают, что компании необходимо прекратить обходить санкции ЕС относительно запрета распространения российских пропагандистских каналов.

В частности, отметили, что Eutelsat продолжает ретрансляцию двух российских платформ спутникового телевидения — NTV+ и Tricolor. Их программная сетка включает в себя такие пропагандистские каналы, как Russia Today, "Первый канал", "Россия 1", "ТВЦ" ("Международный телецентр", TV Centre Internatiоnal), "НТВ", ко всем им применены санкции ЕС.

Также эти каналы прямо или косвенно принадлежат российскому правительству и контролируются им. Они систематически выражают поддержку российской агрессии на территории Украины и пропагандируют войну, геноцид украинского народа и вражду.

Так, Нацсовет в очередной раз обратил внимание компании на опасность, которую несут росмедиа. Он подчеркнул, что с помощью медиа в РФ занимаются искажением реальности, благодаря чему удалось вырастить целое поколение людям, которые видят свою роль в сохранении и восстановлении ценностей советской идеологии.

"Во время развязанной Россией войны против Украины пропагандистские российские СМИ прибегают к подстрекательству к геноциду в отношении украинского народа", - отметили в Нацсовете.

Также в письме напомнили, что любое подстрекательство к осуществлению геноцида в соответствии со статьей III Конвенции о предотвращении преступлений геноцида является отдельным преступлением, независимо от того, связано ли оно с ним напрямую. Франция как страна-подписант Конвенции должна принять все меры для предотвращения совершения преступления и наказывать за него.

Отмечают, что дальнейшее распространение Eutelsat пропагандистских российских каналов, даже если они имеют целью образование или развлечение, способствует тому, чтобы насилие и ненависть становились нормальным явлением, а также расшатывает безопасность на европейском континенте.

"В такой среде пропаганда войны и уничтожение других наций и государств воспринимается как привычная и допустимая информация", - подчеркнули в Нацсовете.

Если Eutelsat не прекратит ретрансляцию пакетов NTV+ и Tricolor, Нацсовет инициирует пакет наложения санкций на компанию. Также будет инициирована блокировка любой деятельности компании на территориях Украины и Европейского континента.

Ранее крупнейший европейский оператор спутниковой связи – французский Eutelsat отключил вещание НТВ-Мир на всей европейской территории за то, что российский телеканал упорно называет украинцев нацистами.

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