Об этом говорится в заявлении омбудсмана.

"Выражаю обеспокоенность относительно дальнейшего состояния ситуации безопасности в странах, где сейчас находятся беженцы из Украины. Особенно в условиях, когда российские граждане мужского пола в условиях мобилизационной кампании, объявленной Путиным, массово покидают Российскую Федерацию и часто в грубой форме выражают свое недовольство и угрозы расправой украинским женщинам и детям за границей", - говорится в заявлении.

Также, по словам Лубинца, украинская сторона считает неприемлемой ситуацию, когда, убегая от вооруженной агрессии в своей стране, граждане становятся жертвами в местах временного убежища.

"Призываю власти Германии провести полное, беспристрастное и быстрое расследование указанных фактов, обеспечить переселение 14 украинских беженцев в более безопасное место, а также выработать системные решения по обеспечению безопасности мест проживания украинских граждан" - заявил он.

"Как Омбудсман Украины обращаюсь к правительствам стран Европейского Союза с призывом воздержаться от принятия решений о предоставлении убежища мужчинам призывного возраста, уклоняющимся от мобилизации в Российской Федерации, до того момента, пока пострадавшим от российской агрессии украинским гражданам, а в основном это женщины, дети и пожилые люди, не будут созданы условия безопасного пребывания в странах ЕС, в условиях продления обстрелов украинских городов и гражданской критической инфраструктуры со стороны Российской Федерации и невозможности возвращения домой" - говорится в заявлении.

Напомним: ночью 20 октября в немецком населенном пункте Грос-Штремкендорф сгорело общежитие для украинских беженцев. Жертв нет, а следствие подозревает, что это умышленный поджог.

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