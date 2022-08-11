Украина призвала арабские страны присоединиться к эмбарго на российскую нефть
Украина призвала арабские страны присоединиться к санкционным мерам против РФ, в том числе в вопросе введения эмбарго на поставку российской нефти
Об этом заявил Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.
В своей речи украинский дипломат отметил, что российские агрессоры осуществляют геноцид против украинского народа. От последствий российской агрессии страдает весь мир, обостряются кризисные явления, что чревато политической стабильностью отдельных стран.
Поэтому Украина призывает арабские страны присоединиться к санкционным мерам против РФ, в том числе в вопросе введения эмбарго на поставку российской нефти.
- 3 августа СМИ сообщили, что Россия обходит нефтяные санкции через небольшой порт в Египте. Специалисты утверждают, что такой маршрут усложняет отслеживание конечного пункта назначения груза и подтверждает тенденцию скрытности российских поставок нефти, поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.85
Покупка 38.85Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.52Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное