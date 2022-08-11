Об этом заявил Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.

В своей речи украинский дипломат отметил, что российские агрессоры осуществляют геноцид против украинского народа. От последствий российской агрессии страдает весь мир, обостряются кризисные явления, что чревато политической стабильностью отдельных стран.

Поэтому Украина призывает арабские страны присоединиться к санкционным мерам против РФ, в том числе в вопросе введения эмбарго на поставку российской нефти.

3 августа СМИ сообщили, что Россия обходит нефтяные санкции через небольшой порт в Египте. Специалисты утверждают, что такой маршрут усложняет отслеживание конечного пункта назначения груза и подтверждает тенденцию скрытности российских поставок нефти, поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения в Украину.

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