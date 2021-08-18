Украина признала COVID-вакцину Janssen
Кабмин Украины официально признал вакцину Janssen (Johnson & Johnson)
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Так, Janssen COVID-19 Vaccine добавили в список вакцин, после вакцинации которым выдается COVID-сертификат.
Ее особенность в том, что нужна только одна доза.
Кроме того, самоизоляции в связи с пересечением государственной границы или КПП на оккупированные территории не подлежат лица, имеющие COVID-сертификаты о вакцинации одной дозой вакцины или выздоровления от коронавируса.
Вакцины, после которых выдается COVID-сертификат в Украине:
- BioNTech - Pfizer;
- CoronaVac;
- Oxford - AstraZeneca;
- Moderna.
Сейчас этот список пополнила и Johnson & Johnson.
- Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что темпы вакцинации от COVID-19 в Украине ускорились до 1 млн в неделю.
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