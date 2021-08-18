Украина признала COVID-вакцину Janssen

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Так, Janssen COVID-19 Vaccine добавили в список вакцин, после вакцинации которым выдается COVID-сертификат.

Ее особенность в том, что нужна только одна доза.

Кроме того, самоизоляции в связи с пересечением государственной границы или КПП на оккупированные территории не подлежат лица, имеющие COVID-сертификаты о вакцинации одной дозой вакцины или выздоровления от коронавируса.



Вакцины, после которых выдается COVID-сертификат в Украине:



- BioNTech - Pfizer;

- CoronaVac;

- Oxford - AstraZeneca;

- Moderna.



Сейчас этот список пополнила и Johnson & Johnson.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что темпы вакцинации от COVID-19 в Украине ускорились до 1 млн в неделю.

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