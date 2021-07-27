Украина привлекла $500 млн благодаря доразмещению евробондов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



"Украина провела расчеты по дополнительному размещением облигаций внешних государственных займов (еврооблигаций) на сумму 500 млн долларов США с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 млрд долларов США", - говорится в сообщении.



Отмечается, что довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при вторичном размещении 103,493%.



По данным пресс-службы, Еврооблигации будут допущены к торгам на главном рынке Лондонской фондовой биржи 28 июля 2021 года.



"В результате завершения дополнительного размещения еврооблигаций, общая номинальная сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 6,876% и погашением в 2029 году в обращении составляет 1,75 млрд долларов США", - отметили в Минфине.



В ведомстве добавили, что наибольший спрос на украинские евробонды был со стороны инвесторов из Великобритании, США и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения - их доли составили 51,5%, 36,5% и 11% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.



Отмечается, что средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены в Украину и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

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