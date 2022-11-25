Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль.

"Благодаря принятому сегодня правительственному решению Украина привлечет еще 500 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития. Это часть крупного проекта поддержки государственных расходов для обеспечения устойчивого госуправления. Средства направим на поддержку малообеспеченных, ВПЛ, на зарплаты учителям и врачам", – сказал он.

Как детализировали в пресс-службе Министерства финансов, на заседании правительства приняли решение привлечь четвертое дополнительное финансирование в размере 500 млн долларов. США. Кредит предоставлен на льготных условиях как гарантия Великобритании в рамках реализации совместного с МБРР и Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25 % годовых, ее начисляют на неиспользованную часть ссуды.

Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на выплаты соцпомощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.

Справочно. Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" внедряется с июня 2022 года. Общий объем привлеченных средств – 10,8 млрд. дол. США и 1,441 млрд. евро. Эти средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, а также оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий на национальном и региональном уровнях.

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