Украина привлечет еще $500 млн. финансирование от МБРР: деньги пойдут на зарплаты и соцпомощь
Кабинет Министров 25 ноября одобрил решение о привлечении от Международного банка реконструкции и развития дополнительного финансирования в размере 500 млн. долларов
Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль.
"Благодаря принятому сегодня правительственному решению Украина привлечет еще 500 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития. Это часть крупного проекта поддержки государственных расходов для обеспечения устойчивого госуправления. Средства направим на поддержку малообеспеченных, ВПЛ, на зарплаты учителям и врачам", – сказал он.
Как детализировали в пресс-службе Министерства финансов, на заседании правительства приняли решение привлечь четвертое дополнительное финансирование в размере 500 млн долларов. США. Кредит предоставлен на льготных условиях как гарантия Великобритании в рамках реализации совместного с МБРР и Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25 % годовых, ее начисляют на неиспользованную часть ссуды.
Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на выплаты соцпомощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.
Справочно. Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" внедряется с июня 2022 года. Общий объем привлеченных средств – 10,8 млрд. дол. США и 1,441 млрд. евро. Эти средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, а также оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий на национальном и региональном уровнях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное