Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, – фон дер Ляен
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен заявила, что Украина присоединится к единому рынку Европейского союза и зоне свободного роуминга
Об этом она объявила в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте.
"Мы включим Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга. Наши дорожки солидарности пользуются большим успехом. Исходя из всего этого Еврокомиссия будет работать с Украиной для обеспечения беспрепятственного доступа к единому рынку. И наоборот", - заявила она.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что единственный рынок ЕС – одна из крупнейших историй успеха Европы.
"Пришло время сделать его успешным и для наших украинских друзей", – заявила она.
- 14 сентября Урсула фон дер Ляен выступила с обращением о положении дел в ЕС. Глава Европейской комиссии объявила о выделении 100 млн евро на восстановление и реконструкцию поврежденных украинских школ и выразила убеждение, что Путин проиграет свою захватническую войну.
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