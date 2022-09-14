Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, – фон дер Ляен

Об этом она объявила в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте.

"Мы включим Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга. Наши дорожки солидарности пользуются большим успехом. Исходя из всего этого Еврокомиссия будет работать с Украиной для обеспечения беспрепятственного доступа к единому рынку. И наоборот", - заявила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что единственный рынок ЕС – одна из крупнейших историй успеха Европы.

"Пришло время сделать его успешным и для наших украинских друзей", – заявила она.

14 сентября Урсула фон дер Ляен выступила с обращением о положении дел в ЕС. Глава Европейской комиссии объявила о выделении 100 млн евро на восстановление и реконструкцию поврежденных украинских школ и выразила убеждение, что Путин проиграет свою захватническую войну.

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