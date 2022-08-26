Украина присоединится к "таможенному безвизу" уже в этом году, - Шмыгаль

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Таким образом, Украина станет 36-м государством-участником Конвенций.

"Таможенный безвиз" – это скорее перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль напомнил, что для Украины это уже четвертый безвиз в 2022 году после "энергетического безвиза" в марте и "транспортного" и "экономического" безвизов летом.

"То, на что отводились годы, мы делаем за месяцы. Поэтому мы уверены, что Украина будет готова к членству в ЕС уже в 2024 году", - заверил он.

25 июня заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил , что Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС, после чего разрешения на международные перевозки по странам Союза будут не нужны. По его мнению, количество грузовых перевозок увеличится в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до 24 февраля.

В июле решение о приглашении Украине присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами приняла рабочая группа комитета.

16 июля Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получить в ближайший год промышленный безвиз с Евросоюзом, а через два года - авиационный, энергетический, таможенный и цифровой.

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