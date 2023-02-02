Украина присоединится к ряду программ ЕС, а экспортную пошлину отменят еще на год, — Урсула Фон дер Ляен
Президент Еврокомиссии сообщила, что Украина присоединится к программе внутреннего рынка ЕС, программе юстиции и программе Европы для граждан
Об этом сообщает Укринформ.
Также она отметила, что Украина уже скоро сможет податься на финансирование разных типов проектов.
"Это означает больше поддержки для малого бизнеса в рамках единого рынка ЕС здесь, в Украине. Они смогут присоединиться к европейским бизнес-сетям и получат доступ к новым рынкам", - пояснила Фон дер Ляен.
Также она рассказала, что создан план для доступа Украины к внутреннему рынку Евросоюза из 15 пунктов.
Кроме того, Евросоюз предложил еще на год продлить отмену экспортных пошлин на украинские товары.
"В прошлом году мы отменили все экспортные пошлины ЕС на украинские товары. Это был огромный успех. Это позволило сохранить нашу торговлю чрезвычайно стабильной. На самом деле торговля выросла на 16%. Сегодня я могу объявить, что мы предложили продлить эти снятия ограничений и барьеров еще на один год, чтобы украинские товары имели доступ на внутренний рынок и в 2023 году", - заявила она.
Также в Киеве откроется офис программы "Горизонт Европа", а операторы связи еще на полгода продлили бесплатный роуминг.
- 2 февраля в Киев для участия в саммите прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также 15 еврокомиссаров. В преддверии саммита открыли совместные консультации правительства Украины и Еврокомиссии.
- Соглашение об участии Украины в программе ЕС "Единый рынок" было подписано в Киеве сегодня, 2 февраля.
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