Об этом сообщает Укринформ.

Также она отметила, что Украина уже скоро сможет податься на финансирование разных типов проектов.

"Это означает больше поддержки для малого бизнеса в рамках единого рынка ЕС здесь, в Украине. Они смогут присоединиться к европейским бизнес-сетям и получат доступ к новым рынкам", - пояснила Фон дер Ляен.

Также она рассказала, что создан план для доступа Украины к внутреннему рынку Евросоюза из 15 пунктов.

Кроме того, Евросоюз предложил еще на год продлить отмену экспортных пошлин на украинские товары.

"В прошлом году мы отменили все экспортные пошлины ЕС на украинские товары. Это был огромный успех. Это позволило сохранить нашу торговлю чрезвычайно стабильной. На самом деле торговля выросла на 16%. Сегодня я могу объявить, что мы предложили продлить эти снятия ограничений и барьеров еще на один год, чтобы украинские товары имели доступ на внутренний рынок и в 2023 году", - заявила она.

Также в Киеве откроется офис программы "Горизонт Европа", а операторы связи еще на полгода продлили бесплатный роуминг.