Украина присоединится к расследованию падения ракет в Польше, - Зеленский

Об этом он заявил в ходе Bloomberg New Economy Forum, сообщает интернет-представительство Президента.

"Вчера мы настаивали, чтобы нас присоединили к совместной международной следственной комиссии, и уже поздно вечером мы получили подтверждение. С самого утра наши специалисты поедут на место и присоединятся к этому профессиональному сообществу", – сообщил президент.

Он также отметил, что пока неизвестно, кто виноват в этом инциденте, и только после проведения следствия можно будет делать выводы, какая именно ракета упала на территорию Польши.

«Я не знаю, что произошло. Мы не знаем полностью. Мир не знает. Но я уверен, что это была российская ракета, уверен, что мы стреляли из систем ПВО. Но конкретно нельзя сегодня о чем-то говорить – это была ПВО Украины. Хотя мы благодарны, что никто нас не обвиняет, потому что мы боремся против российских ракет на нашей территории", – отметил Владимир Зеленский.

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Позже в Польше заявили о готовности предоставить украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США.

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