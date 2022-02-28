Украина присоединится к ЕС, – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Об этом сообщает Euronews .



"Украина хочет нашей полной солидарности и она увидит ее. Украина уже включена в некоторые процессы, например, интеграция украинского рынка в единый рынок. Мы тесно сотрудничаем и в других сферах, например, в энергетике и других областях. Со временем Украина присоединится к нам. Эта страна – часть нашей семьи, одна из нас, и мы хотим видеть ее в Евросоюзе", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйе.



Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил позитивные сигналы относительно перспективы членства нашей страны в Евросоюзе.



"Обсудили конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, макрофинансовой помощи и членству Украины в ЕС", - сказал Зеленский.

27 февраля стало известно, что Евросоюз введет санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за его содействия полномасштабному вторжению РФ в Украину.

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