Украина присоединится к ЕС, – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Украина станет членом ЕС
Об этом сообщает Euronews .
"Украина хочет нашей полной солидарности и она увидит ее. Украина уже включена в некоторые процессы, например, интеграция украинского рынка в единый рынок. Мы тесно сотрудничаем и в других сферах, например, в энергетике и других областях. Со временем Украина присоединится к нам. Эта страна – часть нашей семьи, одна из нас, и мы хотим видеть ее в Евросоюзе", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйе.
Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил позитивные сигналы относительно перспективы членства нашей страны в Евросоюзе.
"Обсудили конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, макрофинансовой помощи и членству Украины в ЕС", - сказал Зеленский.
- 27 февраля стало известно, что Евросоюз введет санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за его содействия полномасштабному вторжению РФ в Украину.
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