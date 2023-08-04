Украина присоединилась к санкциям ЕС против Ирана за поставку России "шахедов"
Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Ирана, который оказывает России военную поддержку, в частности из-за поставок дронов-камикадзе типа Shahed
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы .
Указывается, что "Иран оказывает военную поддержку непровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины", и с учетом этого Совет Европы 20 июля принял решение включить пятерых физических лиц, причастных к разработке и поставке беспилотников в Россию, в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.
4 августа к санкциям присоединились Украина, Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Последние три входят в Европейскую экономическую зону.
- В июне сообщалось, что Иран может поставлять России дроны-камикадзе не только по воздуху, но и по морю.
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