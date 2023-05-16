Украина присоединилась к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО

Об этом говорится в twitter заведении.

Отмечается, что сегодня в штаб-квартире организации был поднят украинский флаг.

"Сегодня в штаб-квартире Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллине официально поднят государственный флаг Украины, что отмечает официальное присоединение Украины к учреждению", - говорится в сообщении.

Справка. Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО – это подразделение НАТО, обеспечивающее борьбу с кибератаками, киберзащиту информационных систем и обучение и подготовку специалистов по киберзащите.