Украина присоединилась к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО
Во вторник, 16 мая, Украина присоединилась к объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО
Об этом говорится в twitter заведении.
Отмечается, что сегодня в штаб-квартире организации был поднят украинский флаг.
"Сегодня в штаб-квартире Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллине официально поднят государственный флаг Украины, что отмечает официальное присоединение Украины к учреждению", - говорится в сообщении.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит смысла обсуждать, когда и как Украина присоединится к Альянсу, пока она не победит в войне с Россией.
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