Украина присоединилась к Марракесскому договору, облегчающему незрячим доступ к печатной продукции
Верховная Рада приняла законопроект о присоединении Украины к Марракесскому договору об облегчении восприятия печатной продукции людьми с нарушениями зрения
За законопроект №0159 проголосовали 317 нардепов.
Марракесский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или другими ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям был принят 27 июня 2013 года в Марракеше. Документ является частью свода международных договоров авторского права, административные функции которых выполняет Всемирная Организация Интеллектуальной собственности (ВОИС). Главной целью Марракесского договора стало установление ряда обязательных для выполнения ограничений и исключений в пользу слепых и лиц с нарушениями зрения или другими ограниченными способностями воспринимать печатную информацию.
Евросоюз присоединился к настоящему договору в 2018 году.
По данным ВОЗ, по состоянию на осень 2022 года в мире около 2,2 млрд людей страдают нарушением зрения.
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