Украина присоединилась к Конвенции об экстрадиции

Об этом написал в телеграме народный избранник Алексей Гончаренко.

18 октября Рада поддержала законопроект о присоединении Украины к Конвенции об экстрадиции. Проголосовало 305 депутатов.

"Это создаст правовые основания для сотрудничества с компетентными органами государств-участников по выдаче для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора лиц, которые, пытаясь уклониться от ответственности за совершенные преступления, скрываются на территории одного из них", - говорится в проекте закона на сайте парламента.

Закон предусматривает, что Украина не будет выдавать своих граждан другому государству и может отказать в выдаче лица, если есть основания полагать, что экстрадиция противоречит интересам национальной безопасности Украины.

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