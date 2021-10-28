Украина присоединилась к инициативе по сокращению выбросов метана

Кабмин принял постановление об одобрении писем по поводу участия в Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана во время заседания, передает Эспрессо.TV.



Согласно пояснительной записке к проекту постановления, письма будут направлены вице-президенту Европейской комиссии по вопросам Зеленого курса Франсу Тиммермансу и спецпосланнику по вопросам климата США Джону Керри по участию Украины в инициативе, которая будет официально представлена на конференции Сторон Парижского соглашения.



Отмечается, что ЕС, США и еще 32 страны уже выразили поддержку Инициативы. Речь идет о Канаде, Аргентине, Гане, Индонезии, Ираке, Италии, Мексике и Великобритании, которые являются ключевыми эмитентами метана в мире.



Присоединяющиеся к Инициативе страны обязуются достичь общей цели сократить глобальные выбросы метана до 2030 года по меньшей мере на 30% от уровня 2020 года и способствовать использованию наилучших имеющихся методов количественной оценки выбросов метана.



Согласно принятому документу, Украина обязалась участвовать в достижении этой цели.

В документе отмечается, что основными источниками выбросов метана являются сельское хозяйство (40%), ископаемое топливо (35%) и отходы (20%). В секторе ископаемого топлива добыча, переработка и распределение нефти и газа составляют 23% выбросов метана, а добыча угля – 12%.