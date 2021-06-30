Украина присоединилась к глобальной коалиции по цифровой безопасности
Украина присоединилась к глобальной коалиции по цифровой безопасности, которая была образована Всемирным экономическим форумом
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, 29 июня Всемирный экономический форум объявил о создании Глобальной коалиции по цифровой безопасности, к которой присоединилась и Украина. Главная цель коалиции - способствовать ускорению сотрудничества по борьбе с вредным контентом в Сети.
Отмечается, что к коалиции присоединились также организация UNICEF, компании Microsoft и NetClean, а также представители правительств Австралии, Сингапура, Великобритании, США и других стран.
По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, основной целью ведомства является создание безопасной онлайн-среды для украинцев.
"Поэтому глобальная инициатива по созданию целенаправленного сотрудничества между государствами, организациями и бизнесом в этом вопросе чрезвычайно актуальна сейчас", - цитирует пресс-служба слова Федорова.
В пресс-службе отметили, что глобальная коалиция будет развивать четыре направления: действенные практики по стандартам безопасности, повышение баланса конфиденциальности и защиты, честная конкуренция между игроками рынка технологий и эффективное межведомственное сотрудничество для предотвращения вредного контента.
В ведомстве добавили, что коалиция объединит в этих вопросах лидеров государственного сектора и частного бизнеса для совместной работы над созданием решений, которые помогут создать безопасное цифровое общество для каждого.
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