Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины.

Украинская система образования может получить грантовое финансирование в размере $43 млн после вступления страны 22 ноября в Глобальное партнерство в области образования (GPE).

"Около 20 лет Глобальное партнерство в области образования создает надлежащие условия для обеспечения доступа к образованию миллионов детей. С началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины GPE предложил поддержку. И благодаря нашим партнерам украинские дети и учителя в скором времени смогут получить важную и необходимую помощь. Кроме того, партнерство с GPE – это также долгосрочные результаты, трансформационные изменения и формирование устойчивой системы образования. Мы благодарны за возможность быть частью сообщества и готовы к сотрудничеству", - сказал Сергей Шкарлетт.

Пресс-служба сообщает, что партнерство поддерживает направления деятельности, которые определило Правительство Украины: профессиональное развитие учителей, психологическую поддержку учащихся и педагогов, обеспечение учебных заведений учебными материалами и оборудованием, а также цифровую трансформацию образования.

"GPE работает в тесной координации с гуманитарными партнерами и партнерами по развитию, включая частный сектор, чтобы мобилизовать финансирование для поддержки образовательных потребностей в Украине", - информирует МОН.