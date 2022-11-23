Украина присоединилась к Глобальному партнерству в области образования и может получить $43 млн
22 ноября 2022 года Украина стала членом Глобального партнерства в области образования (GPE) и сможет получить грантовую помощь в размере $43 млн
Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины.
Украинская система образования может получить грантовое финансирование в размере $43 млн после вступления страны 22 ноября в Глобальное партнерство в области образования (GPE).
"Около 20 лет Глобальное партнерство в области образования создает надлежащие условия для обеспечения доступа к образованию миллионов детей. С началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины GPE предложил поддержку. И благодаря нашим партнерам украинские дети и учителя в скором времени смогут получить важную и необходимую помощь. Кроме того, партнерство с GPE – это также долгосрочные результаты, трансформационные изменения и формирование устойчивой системы образования. Мы благодарны за возможность быть частью сообщества и готовы к сотрудничеству", - сказал Сергей Шкарлетт.
Пресс-служба сообщает, что партнерство поддерживает направления деятельности, которые определило Правительство Украины: профессиональное развитие учителей, психологическую поддержку учащихся и педагогов, обеспечение учебных заведений учебными материалами и оборудованием, а также цифровую трансформацию образования.
"GPE работает в тесной координации с гуманитарными партнерами и партнерами по развитию, включая частный сектор, чтобы мобилизовать финансирование для поддержки образовательных потребностей в Украине", - информирует МОН.
- Напомним, 22 ноября Министерство образования и науки Украины сообщало , что специалисты рассматривают вариант проведения усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ) вместо ВНО. Это обосновывается ситуацией безопасности в стране.
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