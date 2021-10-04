Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища
Украина 3 октября приостановила закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ)
Об этом говорится в данных Укртрансгаза.
Согласно данным, 1 октября закачка в ПХГ составляла 13,94 млн куб.м, 2 октября она снизилась до 0,61 млн куб.м, а уже 3 октября - упала до 0 куб.м.
По данным информагентства "Интерфакс-Украина" , на приостановку закачки повлияла остановка российским Газпромом транзита природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.
"К сожалению, при отсутствии транзита виртуальный реверс невозможен, поэтому поставщики будут вынуждены переключиться на другие каналы поставки - это Румыния, Словакия и Польша", - цитирует агентство слова председатель Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.
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