Украина приостанавливает экспорт некоторых продуктов, – постановление КМУ
Украина приостановила экспорт мяса, ржи, овса, гречки, сахара, пшена и пищевой соли, введя нулевые квоты на экспорт, подлежащий лицензированию в 2022 году
Об этом говорится в постановлении правительства №207 от 5 марта, опубликованном в воскресенье, - информирует Еспресо.TV.
Украина расширила перечень товаров, разрешение на экспорт которых будет выдавать Министерство экономики, на пять позиций: лицензированию подлежит экспорт пшеницы, кукурузы, мяса птицы, куриных яиц и масла.
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