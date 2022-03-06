Украина приостанавливает экспорт некоторых продуктов, – постановление КМУ

Об этом говорится в постановлении правительства №207 от 5 марта, опубликованном в воскресенье, - информирует Еспресо.TV.



Украина расширила перечень товаров, разрешение на экспорт которых будет выдавать Министерство экономики, на пять позиций: лицензированию подлежит экспорт пшеницы, кукурузы, мяса птицы, куриных яиц и масла.



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