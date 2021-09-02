Украина приобрела более 14 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом

Об этом сообщает МЗ .

"31 августа ГП " Медицинские закупки Украины " заключило договор на закупку 14 346 флаконов препарата " Ремдесивир ". Он используется для лечения больных коронавирусной инфекцией. Участие в аукционе приняли 4 квалифицированных участника. Благодаря высокой конкурентности процедуры удалось достичь экономии в 1 500 000 гривен, что составляет 23,8% от ожидаемой стоимости препарата. Таким образом, вместо 6 300 000 гривен на закупку будет потрачено 4 800 000. Стоимость одного флакона - 333,87 грн ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закупка состоялась по упрощенной процедуре, поскольку "Ремдесивир" включен в перечень товаров, необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

В Минздраве заявили, что ГП "Медзакупки" закупает "Ремдесивир" во второй раз. Первая закупка состоялась в сентябре-октябре 2020 года. Тогда госпредприятие проводило переговоры с 9 глобальными производителями. Учитывая повышенный спрос на препарат и отсутствие в Украине поставщиков Ремдесивира, цена составила 19 300 000 грн за 28 200 флаконов (687,86 грн/шт). Тогда ГП МЗУ удалось сэкономить 26 700 000 грн при ожидаемой стоимости 46 млн грн.

Согласно нынешнему договору о закупке законтрактованный поставщик должен сообщить ориентировочный график поставки товара в течение 14 рабочих дней с момента подписания такого договора.

Справка: "Ремдесивир" - препарат, разработанный компанией Gilead Sciences, Inc. Препарат разрешен МЗ Украины для использования в лечении пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19) согласно протоколу оказания медицинской помощи.

Напомним, 20 ноября 2020 года Всемирная организация здравоохранения заявила , что препарат "Ремдесивир" не имеет важного эффекта при лечении от коронавируса.

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