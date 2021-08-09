Украина приняла копии верительных грамот от посла Израиля
Новоназначенный посол Израиля в Украине Михаил Бродский вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрию Сенику
Об этом на своей странице в Twitter сообщает посольство Израиля в Украине.
Во время сегодняшней встречи замминистра МИД Дмитрия Сеника и новоназначенного посла Израиля Михаэля Бродского стороны обсудили:
- активизацию политического диалога сторон;
- обмен визитами;
- подготовку к очередным заседаниям МИД стран;
- подготовку к очередным заседаниям Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества;
- сотрудничество в борьбе сторон с пандемией коронавируса;
"Достижение договоренности между Украиной и Израилем о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 будет стимулировать туристические контакты между нашими странами", - заявил замминистра МИД Украины.
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