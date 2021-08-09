Украина приняла копии верительных грамот от посла Израиля

Об этом на своей странице в Twitter сообщает посольство Израиля в Украине.

Во время сегодняшней встречи замминистра МИД Дмитрия Сеника и новоназначенного посла Израиля Михаэля Бродского стороны обсудили:

активизацию политического диалога сторон;

обмен визитами;

подготовку к очередным заседаниям МИД стран;

подготовку к очередным заседаниям Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества;

сотрудничество в борьбе сторон с пандемией коронавируса;

"Достижение договоренности между Украиной и Израилем о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 будет стимулировать туристические контакты между нашими странами", - заявил замминистра МИД Украины.