Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Вчера, 27 июня, с 19:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего потребления энергосистема Украины брала аварийную помощь от энергосистемы Румынии и Польши по 150 МВт ежечасно общим объемом 1200 МВт·ч", - говорится .

Импорт и экспорт в эти часы отсутствовали, отметили в пресс-службе.

В компании объяснили, что дефицит мощности в энергосистеме возник из-за аварийного отключения одного из атомных блоков.

"Сегодня утром энергоблок уже в работе и постепенно увеличивает нагрузку", – добавили в Укрэнерго.

Там напомнили, что аварийная помощь не коммерческий импорт. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы. Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Пока дефицита мощности нет.