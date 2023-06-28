Украина приняла аварийную помощь от энергосистем Румынии и Польши: названа причина
Вечером 27 июня в Украине возник дефицит мощности, поэтому страна вынуждена была принять аварийную помощь от энергосистем Румынии и Польши
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Вчера, 27 июня, с 19:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего потребления энергосистема Украины брала аварийную помощь от энергосистемы Румынии и Польши по 150 МВт ежечасно общим объемом 1200 МВт·ч", - говорится .
Импорт и экспорт в эти часы отсутствовали, отметили в пресс-службе.
В компании объяснили, что дефицит мощности в энергосистеме возник из-за аварийного отключения одного из атомных блоков.
"Сегодня утром энергоблок уже в работе и постепенно увеличивает нагрузку", – добавили в Укрэнерго.
Там напомнили, что аварийная помощь не коммерческий импорт. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы. Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.
Пока дефицита мощности нет.
- В результате вражеских обстрелов обесточена часть потребителей в 7 областях Украины.
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