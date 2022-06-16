Украина принимает удар, который Россия готовила для НАТО и Европы, - эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара
Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что сейчас Украина берет на себя мощный удар, который страна-агрессорка Российская Федерация готовила для стран НАТО и Европы
Дипломат рассказал об этом в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.
"Украина берет на себя тот удар, который прежде готовился для НАТО. Я напомню, что те же "калибры" могут нести ядерный боезаряд, а тактическое ядерное оружие России направлено прежде всего против европейцев. И та мизерная помощь, которую оказывает нам Франция и Германия, является позорной", - отметил Хара.
Эксперт добавил, что на восстановление военной мощи России может уйти очень много времени.
"Со всеми санкциями, а особенно в технологической сфере, мы также уничтожаем корабли Российской Федерации. Промышленные мощности России уже ограничены, а в условиях санкций необходимое для восстановления время может достигать 10 лет. А мы воюем и имеем право уничтожать российские боезапасы, которые были бы направлены на Европу", - заметил Александр Хара.
- Reuters со ссылкой на доклад Института международных финансов сообщило, что экономика России откатится на 15 лет назад из-за санкций.
- 15 июня издание CNN сообщило, что западные разведки считают, что в войне России против Украины наступил переломный момент и видят 3 возможных сценария дальнейшего развития событий.
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