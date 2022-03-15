Украина примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 16 марта
Украина примет участие во встрече министров обороны государств Североатлантического альянса в среду, 16 марта
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников и наши давние партнеры – Грузия, Финляндия, Швеция и ЕС", - сказал Столтенберг.
По его словам, встреча министров обороны состоится завтра, 16 марта.
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