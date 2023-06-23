Украина примет участие в строительстве зернового терминала в Нигерии

Подписание меморандума состоялось на конференции в Лондоне, передает пресс-служба Минагрополитики .

Таким образом, будут расширены возможности Украины поставлять агропродукцию в Нигерию, обеспечивая тем самым продовольственную безопасность на Африканском континенте.

"Сотрудничество Минагрополитики и Lagos Free Zone Company будет направлено на создание необходимой инфраструктуры для обеспечения дальнейшей непрерывной поставки украинской агропродукции как в Нигерию, так и ко всему Африканскому континенту. С основной целью - обеспечить продовольственную безопасность в регионах, наиболее нуждающихся в этом", - подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Ситуация с экспортом украинского зерна

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу.

Украина ищет альтернативные пути поставки зерна в страны Африки, Европы и Азии.