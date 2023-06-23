Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Украина примет участие в строительстве зернового терминала в Нигерии

Украина примет участие в строительстве зернового терминала в Нигерии

23 июня, 2023 пятница
13:16
Мир

Минагрополитики Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) договорились о строительстве зернового терминала в порту Лекки (Нигерия)

Подписание меморандума состоялось на конференции в Лондоне, передает пресс-служба Минагрополитики .

Таким образом, будут расширены возможности Украины поставлять агропродукцию в Нигерию, обеспечивая тем самым продовольственную безопасность на Африканском континенте.

"Сотрудничество Минагрополитики и Lagos Free Zone Company будет направлено на создание необходимой инфраструктуры для обеспечения дальнейшей непрерывной поставки украинской агропродукции как в Нигерию, так и ко всему Африканскому континенту. С основной целью - обеспечить продовольственную безопасность в регионах, наиболее нуждающихся в этом", - подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Ситуация с экспортом украинского зерна

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу.

Украина ищет альтернативные пути поставки зерна в страны Африки, Европы и Азии.

Новости
Экономика
Украина
Нигерия
зерно
Читайте также:
Молодіжна збірна України, Данило Сікан
21 июня, 2023 среда
Молодежный Евро-2023: как выглядит таблица группы сборной Украины после 1-го тура
обстріл, ППО
23 июня, 2023 пятница
Ночная атака РФ в ночь на 23 июня: остатки сбитой ракеты упали в Хмельницком. Хронология событий
22 июня, 2023 четверг
В ПриватБанке рассказали, какие доллары будут принимать согласно действующим нормам НБУ
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.61
    Покупка 36.61
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.11
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
23 июня
14:05
Клондайк
Украинская драма "Клондайк" выйдет в прокат в США
14:03
OPINION
Прямые текущие расходы на боеспособность ВСУ составляют половину всех расходов госбюджета
14:02
Макрон заявил, что поговорит с Путиным, если тот позвонит по телефону, но сам не будет звонить
13:54
Враг массированно обстрелял Запорожскую область: погиб мужчина, по меньшей мере 4 человека получили ранения
13:37
электроэнергиия
Укрэнерго присоединилось к глобальной коалиции по возобновлению энергетики Украины
13:17
Обновлено
Ночная атака РФ в ночь на 23 июня: остатки сбитой ракеты упали в Хмельницком. Хронология событий
13:02
Россияне ударили по транспортному предприятию в Херсоне: двое погибших, четверо раненых
12:53
В Украине заработал Единый реестр оружия. Подробности
12:45
За прошлый месяц оккупанты депортировали 600 украинцев в Ростовскую область
12:26
В Украину вернули тела 51 павшего военного
12:14
Спасатели проведут обучение по ликвидации последствий возможного теракта на ЗАЭС
12:02
Эксклюзив
На северных рубежах Украины ситуация контролируемая, на кодоне из РФ российская армия увеличила количество обстрелов, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко
12:00
OPINION
Защитить украинский и не обидеть русский: как это работает
11:58
Открытые торги Минобороны стали первым шагом к позитивному реформированию системы закупок, — Ассоциация ритейлеров Украины
11:55
СБУ задержала в рядах ВСУ шпиона РФ, отслеживавшего самолеты и бронемашины MaxxPro
11:23
Эксклюзив
Украине крайне необходимо стремительное наращивание запасов дронов-камикадзе, - общественный деятель Тука
11:16
ЕС впервые безвозвратно выделит средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине. Подробности
11:08
Нафтогаз призвал суд США взыскать с России $5 млрд на исполнение решения арбитража в Гааге
11:03
Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России
10:32
таблетки
Вплоть до летального исхода: в Минздраве предупредили о последствиях неконтролируемого употребления йодида калия
10:32
Скандал с главой одесского военкомата: в Раде инициировали проверки ТЦК по всей Украине
10:30
Обзор
Как удары по Чонгарскому мосту изменят ситуацию на фронте, предупреждение Зеленского о ЗАЭС без внимания. Акценты мировых СМИ 23 июня
10:25
Курс валют на 23 июня: евро подскочил вверх
10:22
комар
Лихорадка денге и вирус Западного Нила: в Европе растет риск заболеваний, переносимых комарами
10:15
В выходные на юге удержится жара, а на западе - ливни: прогноз погоды от Наталки Диденко
10:13
Нетаньягу
Нетаньяху заявил, что Израиль не предоставит Украине оружие, потому что оно может оказаться в Иране
10:05
Эксклюзив
Запас кассетных боеприпасов на складах США может закрыть потребности ВСУ на три месяца ведения активных наступательных действий, - Згурец
10:01
OPINION
Генералы и политика
09:58
В ГУР не исключают вероятность новых российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины осенью
09:53
Укрпочта объявила предзаказ новой марки и коллекции мерчу в честь украинских разведчиков
09:44
Пентагон
"Это борьба Украины": в Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
09:40
На фронте в течение 2-3 месяцев будут активные боевые действия, - ГУР
09:32
Грета Тунберг заявила о "систематических репрессиях" против экоактивистов во Франции
09:15
Активизация лжи о "грязной бомбе" и "боевых комарах" может свидетельствовать о возможных провокациях со стороны РФ, - поспред Украины в ОБСЕ
08:49
Эксклюзив
В Новой Каховке вода полностью отошла, но в части города оккупанты выставили границы и объявили карантинную зону, - мэр Коваленко
08:47
ВСУ остановили наступление врага в двух направлениях
08:24
Оккупанты не смогут контролировать последствия радиологического инцидента, если совершат теракт на ЗАЭС, - ISW
08:09
втрати окупантів
За сутки Россия потеряла в Украине 680 солдат, 15 боевых бронемашин и 9 беспилотников, - Генштаб ВСУ
08:00
OPINION
Смешной враг – наполовину уничтоженный враг
07:46
Интервью
Если Россия съест Украину частично, то потом набросится на остальное и другие страны. Нельзя ей этого позволить, - Дуда
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV