Украина примет участие в совместной закупке газа со странами Европейского Союза, - еврокомиссар
Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что Украина примет участие в совместной закупке газа с Европейским Союзом
Об этом информирует The Guardian .
В четверг, 9 марта, на встрече законодателей Евросоюза Симсон рассказала, что Украина примет участие в схеме закупки газа со странами ЕС.
"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 миллиарда кубометров дополнительного газа", – сказала комиссар ЕС по вопросам энергетики.
Сообщается, что страны Европейского Союза планируют подписать свои первые контракты на совместную покупку газа летом 2023 года.
- Напомним, за зиму цена на газ в Европе сократилась втрое. Снижение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ. 27 декабря к закрытию торгов на хабе TTF в Нидерландах цена на газ оказалась ниже 850 долларов за тысячу кубометров - впервые с 22 февраля
- Также цены на природный газ на украинском рынке на торгах 28 февраля впервые за 1,5 года упали ниже 20 тыс. грн за тысячу кубометров.
- 4 марта стало известно, что стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 августа 2021г.
- Благодаря усилиям граждан и бизнеса в странах-членах Европейского Союза энергетический шантаж блока России провалился.
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