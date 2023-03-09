Об этом информирует The Guardian .

В четверг, 9 марта, на встрече законодателей Евросоюза Симсон рассказала, что Украина примет участие в схеме закупки газа со странами ЕС.

"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 миллиарда кубометров дополнительного газа", – сказала комиссар ЕС по вопросам энергетики.

Сообщается, что страны Европейского Союза планируют подписать свои первые контракты на совместную покупку газа летом 2023 года.