Украина примет участие в детском песенном конкурсе "Евровидение-2022"
Украина примет участие в детском песенном конкурсе "Евровидение-2022", который состоится 11 декабря в Армении
Об этом сообщило "Суспільне мовлення".
Как говорится в сообщении, в этом году "Суспільне мовлення" присоединится к 20-му детскому песенному конкурсу "Евровидение", который состоится 11 декабря в столице Армении Ереване.
"Уже скоро "Суспільне" объявит национальный отбор и начнет прием заявок на участие в песенном конкурсе с собственной оригинальной песней", - пишет "Суспільне".
Также отмечается, что в прошлом году 14-летняя армянка одержала победу в Париже. Это уже вторая победа в детском конкурсе на счету Армении. Украину в прошлом году представляла 14-летняя Елена Усенко, занявшая 6-е место.
"Детский песенный конкурс "Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 40 стран. Украина принимает участие в конкурсе с 2006 года. С тех пор Украина побеждала один раз (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах)", - говорится в сообщении.
- "Суспільне мовлення" и BBC приняли решение провести песенный конкурс "Евровидение-2023" в Великобритании вместо Украины.
- "Евровидение-2023", которое от имени Украины состоится в Великобритании, будет финансироваться BBC.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.26
Покупка 39.26Продажа 40.44
-
EUR
Покупка 39.54Продажа 41
- Актуальное
- Важное