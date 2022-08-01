Об этом сообщило "Суспільне мовлення".

Как говорится в сообщении, в этом году "Суспільне мовлення" присоединится к 20-му детскому песенному конкурсу "Евровидение", который состоится 11 декабря в столице Армении Ереване.

"Уже скоро "Суспільне" объявит национальный отбор и начнет прием заявок на участие в песенном конкурсе с собственной оригинальной песней", - пишет "Суспільне".

Также отмечается, что в прошлом году 14-летняя армянка одержала победу в Париже. Это уже вторая победа в детском конкурсе на счету Армении. Украину в прошлом году представляла 14-летняя Елена Усенко, занявшая 6-е место.

"Детский песенный конкурс "Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 40 стран. Украина принимает участие в конкурсе с 2006 года. С тех пор Украина побеждала один раз (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах)", - говорится в сообщении.

"Суспільне мовлення" и BBC приняли решение провести песенный конкурс "Евровидение-2023" в Великобритании вместо Украины.

"Евровидение-2023", которое от имени Украины состоится в Великобритании, будет финансироваться BBC.

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