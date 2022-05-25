Украина примет чемпионат Европы по карате

Об этом сообщает Украинская федерация карате.

Решение доверить Украине ЧЕ принято на заседании исполнительного комитета Европейской федерации карате.

"Спортсмены воспитываются на принципах защиты чести, справедливости и ненасилия. Мы очень эффективная организация и привыкли действовать быстро и решительно в любой ситуации. Когда война пришла к нам домой, мы перевели нашу федерацию в волонтерский центр и делаем все возможное, чтобы помочь нашей стране в борьбе против российской агрессии. Все мы – от спортсменов до членов президиума, либо вооружены оружием, либо помогаем поддерживать силы обороны", – выступил на заседании президент УФК Сергей Левчук.

Украина еще никогда не принимала взрослый чемпионат Европы по карате. В 2026 году в нашей стране впервые пройдут соревнования подобного уровня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb