Об этом он написал в своем твиттере.

Министр отметил, что украинская армия каждый день освобождает нашу землю от российской грязи.

"Мнение о "грязной бомбе" нам отвратительно. Мы приглашаем ООН и МАГАТЭ посетить Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России", - отметил Резников.

Чиновник добавил, что Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября 2022, обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое обвинение Шойгу.

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