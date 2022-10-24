Украина пригласила мониторинговые миссии МАГАТЭ и ООН проверить заявления РФ о "грязной бомбе"
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал миссии МАГАТЭ и ООН проверить заявления Российской Федерации о "грязной бомбе"
Об этом он написал в своем твиттере.
Министр отметил, что украинская армия каждый день освобождает нашу землю от российской грязи.
"Мнение о "грязной бомбе" нам отвратительно. Мы приглашаем ООН и МАГАТЭ посетить Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России", - отметил Резников.
Чиновник добавил, что Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября 2022, обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое обвинение Шойгу.
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