Украина пригласила МАГАТЭ провести проверку на двух предприятиях
Украина предлагает Международному агентству по ядерной энергии провести верификацию Института ядерных исследований НАН и Восточный горно-обогатительный комбинат
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования .
Инспекция пригласила МАГАТЭ провести верификацию двух предприятий.
"Госатомрегулирование пригласило МАГАТЭ провести верификацию в Институте ядерных исследований НАН Украины (г. Киев) и на ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (г. Желтые Воды, Днепропетровская область). Данное приглашение МАГАТЭ направлено Госатомрегулирование в соответствии со статьей 8 Дополнительного протокола о гарантиях", – пишет пресс-служба.
Украина остается ответственной стороной за реализацию Соглашения о гарантиях и Дополнительного протокола.
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