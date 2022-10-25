Украина пригласила МАГАТЭ провести проверку на двух предприятиях

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования .

Инспекция пригласила МАГАТЭ провести верификацию двух предприятий.

"Госатомрегулирование пригласило МАГАТЭ провести верификацию в Институте ядерных исследований НАН Украины (г. Киев) и на ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (г. Желтые Воды, Днепропетровская область). Данное приглашение МАГАТЭ направлено Госатомрегулирование в соответствии со статьей 8 Дополнительного протокола о гарантиях", – пишет пресс-служба.

Украина остается ответственной стороной за реализацию Соглашения о гарантиях и Дополнительного протокола.

Эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых якобы происходит разработка "грязной бомбы".

24 октября стало известно, что эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых якобы происходит разработка "грязной бомбы".

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал миссии МАГАТЭ и ООН проверить заявления Российской Федерации по поводу "грязной бомбы".