Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое", – прокомментировал он.

Также Зеленский отметил, что хоть город не полностью очищен от вражеского присутствия – сами херсонцы уже убирают с улиц и построек российскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне.

"Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ждут нашего возвращения", - добавил он.

Читайте также: С Украиной возвращается Европа: посол ЕС Маасикас прокомментировал освобождение Херсона

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина придет ко всем своим людям и поблагодарил Силы обороны за проведение наступательной операции.

"И я благодарю каждого воина и каждое подразделение Сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение этой наступательной операции на юге", - сказал он.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне.

11 ноября командир подразделения разведчиков Николай Волохов заявил, что причина бегства россиян с правого берега Днепра в Херсонской области - давление и ежедневная работа, которую делали Вооруженные силы и спецподразделения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb