"Украина придет ко всем своим людям": Зеленский поблагодарил Силы обороны за наступление на юге и возвращение Херсона
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 ноября, поблагодарил Силы обороны Украины за наступление на юге и возвращение Херсона
Об этом он сообщил во время вечернего обращения.
"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое", – прокомментировал он.
Также Зеленский отметил, что хоть город не полностью очищен от вражеского присутствия – сами херсонцы уже убирают с улиц и построек российскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне.
"Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ждут нашего возвращения", - добавил он.
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Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина придет ко всем своим людям и поблагодарил Силы обороны за проведение наступательной операции.
"И я благодарю каждого воина и каждое подразделение Сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение этой наступательной операции на юге", - сказал он.
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