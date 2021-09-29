Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Об этом сообщает Sport.ua .

Нулевая ничья "Шахтера" с "Интером" принесла Украине 0.200 балла в таблицу коэффициентов. Наша страна остается на 11-й позиции с 30.601 пунктов, но приблизилась на расстояние одной победы к России.

Получить ее попытается "Динамо", которое сегодня сыграет в Мюнхене в ЛЧ с "Баварией", и "Заря", которая 30 сентября в Запорожье встретится в Лиге конференций с итальянской "Ромой".

У России пока 30.882 балла и впереди сегодняшний домашний матч "Зенита" против шведского "Мальме" в Лиге чемпионов и две завтрашние гостевые игры в Италии в Лиге Европы: "Наполи" - "Спартак" и "Лацио" - "Локомотив".

Место в топ-10 рейтинга УЕФА позволит чемпиону страны напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.



