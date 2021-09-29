Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

29 сентября, 2021 среда
12:55
Спорт

Благодаря ничьей "Шахтера" с итальянским "Интером" во 2-м туре Лиги чемпионов, Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Об этом сообщает Sport.ua .

Нулевая ничья "Шахтера" с "Интером" принесла Украине 0.200 балла в таблицу коэффициентов. Наша страна остается на 11-й позиции с 30.601 пунктов, но приблизилась на расстояние одной победы к России.

Получить ее попытается "Динамо", которое сегодня сыграет в Мюнхене в ЛЧ с "Баварией", и "Заря", которая 30 сентября в Запорожье встретится в Лиге конференций с итальянской "Ромой".

У России пока 30.882 балла и впереди сегодняшний домашний матч "Зенита" против шведского "Мальме" в Лиге чемпионов и две завтрашние гостевые игры в Италии в Лиге Европы: "Наполи" - "Спартак" и "Лацио" - "Локомотив".

Место в топ-10 рейтинга УЕФА позволит чемпиону страны напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
20 сентября, 2021 понедельник
Ломаченко поставили ультиматум относительно реванша с Лопесом
Олександр Усик
28 сентября, 2021 вторник
Этого не было 30 лет: Усик объявил о намерении бороться за звание абсолютного чемпиона мира
27 сентября, 2021 понедельник
В Украине изменили положение о военной службе в ВСУ
Киев
+8
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.48
    Покупка 26.48
    Продажа 26.7
  • EUR
    Покупка 30.83
    Продажа 31.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
29 сентября
14:30
Китай представил спутник для исследования Солнца, его планируют запустить уже в этом году
14:20
Украинский рефери боя Усик - Джошуа рассказал, когда в поединке произошел переломный момент
14:14
Кассету с интервью Леннона и неизданной песней продали на аукционе за $ 58 тыс.
13:55
коронавирус
Правительство выделило еще 205 млн грн на COVID-доплаты для медиков
13:50
Виктор Ляшко
Минздрав инициирует отстранение руководителей и аннулирование лицензий медучреждений за подделку COVID-документов
13:44
COVID-19
В Ивано-Франковске больницы с больными коронавирусом заполнены на 70%, - мэр
13:33
"Динамо" - "Бенфика"
Сметает всех с пути: Маркевич посоветовал "Динамо", как спастись от "Баварии в ЛЧ
13:20
Russia Today
YouTube заблокировал два канала Russia Today на немецком языке из-за фейков о коронавирусе
13:16
Денис Шмигаль
Камбин дополнительно направит почти 400 млн грн на обеспечение больниц кислородом
13:04
Нариман Алиев
Режиссер фильма "Домой" Алиев начал работать над фильмом о депортации крымских татар
12:58
Пытались продать четверть миллиона "долларов": СБУ разоблачила канал сбыта фальшивой валюты
12:38
СБУ объявила подозрение агенту ФСБ, причастному к убийству украинского спецназовца
12:22
Месси отреагировал на дебютный гол за ПСЖ в Лиге чемпионов
12:15
В Киеве на АЗС пассажир такси убил мужчину, который приставал к работнику
12:12
Минагро анонсировало запуск в Украине электронных земельных аукционов
12:11
В Швеции отменили большинство карантинных ограничений
11:45
пенсия
Накопительные пенсии: в Нацкомиссии по ценным бумагам рассказали, как будут гарантировать защиту вкладов
11:44
Тренер "Реала" назвал странную причину поражения от "Шерифа" в ЛЧ
11:44
Энтони Блинкен
США обвинили Россию в срыве конференции ОБСЕ по правам человека
11:28
КНДР провела испытания ракет
В КНДР заявили об испытаниях гиперзвуковой ракеты
11:19
Легендарный боец Пакьяо подтвердил, что прощается с боксом и обратился к фанам
11:09
Данил Гетманцев
Гетманцев рассказал, сколько получил госбюджет за месяц налоговой амнистии
11:07
ОБСЕ
Оккупанты сорвали работу миссии ОБСЕ на границе РФ и оккупированной Луганщины
10:54
Дмитрий Кулеба
"Даже если придется создать РФ серьезные проблемы": Кулеба заявил, что Украина с партнерами готовит условия для принуждения агрессора к миру
10:54
Деньги
Финансовое состояние большинства украинских семей ухудшилось за текущий год - соцопрос
10:51
Скандал вокруг боя за отобранные у Ломаченко титулы получил неожиданное продолжение
10:37
Семен Семенченко
СБУ завершила расследование по четырем статьям по делу о экс-нардепе Семенченко
10:36
газ
Украина выразила Еврокомиссии позицию по газовому контракту России и Венгрии
10:35
Кто перед трагедией Бабьего Яра совершал теракты в Киеве, или Причем здесь советские спецслужбы
10:32
Под Киевом столкнулись грузовик и легковушка: два человека погибли, трое госпитализированы
10:19
Месси установил первое достижение в Лиге чемпионов в форме ПСЖ
10:14
Бабий яр
Во всех школах Украины провели Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
10:03
Повалили на пол, били, обрили бороду: адвокат сообщила о пытках политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир"
09:47
Александр Усик
Промоутер Фьюри призвал Джошуа отказаться от реванша с Усиком
09:41
PR
саммит мэров
4-й Международный саммит мэров в Киеве собрал более 50 городских глав
09:37
антитеррористические учения
Военным в зоне ООС позволили отвечать оккупантам без согласования с высшим руководством, - главнокомандующий ВСУ Залужный
09:22
Корона для Вернидуба: "Шериф" затролил "Реал" в Instagram после победы в ЛЧ
09:22
доллар
Курс валют: доллар снизился в цене
09:18
Кривой Рог
"Слуга народа" инициировала назначение выборов мэра Кривого Рога на март 2022 года
08:59
НАБУ и САП провели обыски в компании, которую связывают с нардепом-"слугой" Куницким - "Схемы"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV