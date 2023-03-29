Об этом информирует Минагрополитики.

"Несмотря на войну, благодаря продовольственной инициативе Grain from Ukraine Украина может приблизиться к довоенным показателям экспорта пшеницы в такие нуждающиеся страны, как Эфиопия, Кения и Йемен", - пишет пресс-служба.

За 9 месяцев маркетингового года Украина смогла покрыть импортные потребности Кении на 13% (283 тыс. тонн). Отправила 283 тыс. тонн продовольствия – этот показатель близок к довоенному, тогда наша страна обеспечивала Кению на 16% от ее потребностей.

293,3 тыс. тонн пшеницы уже в Эфиопии, что покрывает 20% импортных потребностей страны в пшенице. До войны показатель отправки украинской сельскохозяйственной продукции составил 35% их закупок.

По данным Всемирного банка, за 20 лет количество населения Эфиопии, Кении и Йемена стремительно выросло. Украина, несмотря на войну и гораздо меньшее количество населения, покрывает значительные объемы продовольственных потребностей этих стран.

"Из-за войны России против Украины меньше всего удалось покрыть импортные потребности Йемена: только 216,1 тыс. тонн из 3,8 млн тонн необходимых, что составляет всего 6%. В предыдущем сезоне Украина отправила туда 700 тыс. тонн, покрыв потребности Йемена на 20%. Однако благодаря международным партнерам, которые присоединяются к программе Grain from Ukraine, у Украины еще есть шансы приблизиться к довоенным показателям и предупредить голод в этой нуждающейся стране", - отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

За время работы "зернового коридора" в Эфиопию, Сомали, Судан, Йемен и другие нуждающиеся страны отправлен почти 1 млн тонн пшеницы. А в Африку - более 3 млн тонн украинской агропродукции.