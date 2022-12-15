Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Если у нас будут продвижения по Patriot, то медленно, как я думаю, мы подходим к началу дискуссии о получении самолетов", - подчеркнул он.

По словам Сергея Згурца, командование Воздушных сил неоднократно упоминало о самолетах четвертого поколения и дальше в пожеланиях к партнерам. США выделили средства на подготовку украинских пилотов, но в настоящее время вопрос заключается в выборе типов самолетов и формате поставок.

"Позитив этой новости заключается в том, что вещи, которые раньше казались очень далекими, действительно очень близки", - отметил эксперт.

6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит танки стандартов НАТО и боевые самолеты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb