Украина приближается к дискуссии о получении самолетов, - Згурец
Украина подходит к получению самолетов от Запада, но вопрос заключается в выборе их типов и форм предоставления
Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.
"Если у нас будут продвижения по Patriot, то медленно, как я думаю, мы подходим к началу дискуссии о получении самолетов", - подчеркнул он.
По словам Сергея Згурца, командование Воздушных сил неоднократно упоминало о самолетах четвертого поколения и дальше в пожеланиях к партнерам. США выделили средства на подготовку украинских пилотов, но в настоящее время вопрос заключается в выборе типов самолетов и формате поставок.
"Позитив этой новости заключается в том, что вещи, которые раньше казались очень далекими, действительно очень близки", - отметил эксперт.
- 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит танки стандартов НАТО и боевые самолеты.
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