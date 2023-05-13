Украина прежде всего нуждается в восстановлении бомбоубежищ в учебных заведениях, - Зеленский в Италии
Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Италию поднял тему укрепления безопасности украинских детей во время учебного процесса. По его словам, "неизвестно, куда завтра будет стрелять Россия"
Об этом Президент Украинырассказал на брифинге по итогам визита в Италию.
Владимир Зеленский отметил, что во время своего визита в Рим и встречи с премьером Джорджей Мелони удалось обсудить помощь в рамках "Fast Recovery Plan".
"Этот план важен, чтобы наши дети пошли в школы 1 сентября. Нам нужны бомбоубежища для школ, университетов. Мы выстроили формат онлайн-образования, но должны понимать, что для детей важно социальное пространство - чтобы они ходили в школу, видели таких же детей , общались", - сказал Зеленский.
Лидер подчеркнул, что такого диалога не было во время пандемии COVID-19 и эта тенденция продолжается из-за полномасштабной войны. По словам Зеленского, Италия готова помочь в преодолении этой проблемы.
"Вопрос не только в финансах, мы нуждаемся в помощи на техническом уровне, ведь у нас большое количество школ. Даже там, где не было разрушений - мы не понимаем, куда завтра будет стрелять Россия. Нужно подготовить максимально безопасное образовательное пространство", - сказал лидер.
Зеленский также отметил, что в рамках Fast Recovery Plan Украина ожидает помощи в восстановлении домов гражданских жителей и восстановлении энергетической инфраструктуры.
- Ранее стало известно, что в субботу, 13 мая 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководством Италии в Риме, а также посетит Ватикан, где у него состоится первая с момента полномасштабного вторжения РФ встреча с Папой Франциском.
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