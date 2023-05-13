Об этом Президент Украинырассказал на брифинге по итогам визита в Италию.

Владимир Зеленский отметил, что во время своего визита в Рим и встречи с премьером Джорджей Мелони удалось обсудить помощь в рамках "Fast Recovery Plan".

"Этот план важен, чтобы наши дети пошли в школы 1 сентября. Нам нужны бомбоубежища для школ, университетов. Мы выстроили формат онлайн-образования, но должны понимать, что для детей важно социальное пространство - чтобы они ходили в школу, видели таких же детей , общались", - сказал Зеленский.

Лидер подчеркнул, что такого диалога не было во время пандемии COVID-19 и эта тенденция продолжается из-за полномасштабной войны. По словам Зеленского, Италия готова помочь в преодолении этой проблемы.

"Вопрос не только в финансах, мы нуждаемся в помощи на техническом уровне, ведь у нас большое количество школ. Даже там, где не было разрушений - мы не понимаем, куда завтра будет стрелять Россия. Нужно подготовить максимально безопасное образовательное пространство", - сказал лидер.

Зеленский также отметил, что в рамках Fast Recovery Plan Украина ожидает помощи в восстановлении домов гражданских жителей и восстановлении энергетической инфраструктуры.