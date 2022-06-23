Об этом написал в телеграмме премьер-министр Украины Денис Шмигаль .

"Исторический день для Украины. Все 27 стран-членов Европейского Союза поддержали предоставление нашему государству статуса кандидата на вступление в ЕС. Украинцы своим героизмом и преданностью демократическим ценностям однозначно заслужили быть в кругу большой европейской семьи".

Украина преодолела долгий путь трансформации в европейскую страну со свободной рыночной экономикой, развитой демократией и уважением прав и свобод человека. Получение статуса кандидата свидетельствует о успешности внедрения реформ и значительном прогрессе в приближении к европейским стандартам. Мы уже приступили к интеграции во внутренний рынок ЕС. Есть подписаны авиационный и энергетический "безвиз", близкие к заключению таможенного, промышленного и цифрового", - подчеркнул Шмигаль.

Премьер-министр добавил, что статус кандидата важен для нашего народа.

"Наше общее будущее — это Европейский Союз, а процесс вступления в ЕС станет неотделимой частью пути восстановления нашей страны. Кроме того, это открывает Украине более широкий доступ к программам и фондам ЕС, а также привлечению новых инвестиций, поскольку бизнес теперь будет рассматривать Украину как потенциального члена Евросоюза и перспективная площадка для стартапов.

Дальнейшее вступление нашей страны в ЕС даст преимущества всем сторонам. Украина может гарантировать европейскую продовольственную безопасность, способствовать ускорению "зеленого" перехода и уменьшению энергетической зависимости от России, внести весомый вклад в экономическое развитие и цифровизацию Европы", - написал премьер-министр.

Также Шмигаль поблагодарил Европейский совет и призвал и дальше поддерживать Украину.

Президент Украины поблагодарил героев – каждого и каждого, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал , что статус кандидата на вступление в ЕС предоставили авансом и Украине необходимо провести реформы в разных сферах. Жозеп Боррель поддержал Украину.

Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавший 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

11 июня Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но отметила, что при этом выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства. А 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

20 июня глава МИД Польши Збигнев Рау заявил , что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".

22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулеби, что надеется на положительное решение о кандидатстве Украины в ЕС.

23 июня, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, глава Евросовета Шарль Мишель назвал ожидаемое решение "геополитическим выбором" и выразил уверенность в том, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС.

23 июня Европарламент принял резолюцию , в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты сегодня и завтра, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

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