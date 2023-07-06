Такие данные по результатам анализа информационного пространства ВОТ, привел Центр нацсопротивления .

Так, в печатных изданиях и интернет-пабликах распространяют следующие пропагандистские нарративы:

"российское руководство способствует повышению уровня жизни жителей региона";

"экономический форум в Санкт-Петербурге продемонстрировал сильные стороны Херсонщины и будет способствовать тесной интеграции региона в РФ";

"российские высшие учебные заведения готовы принимать абитуриентов из Херсона";

"Украина отказалась от исторического прошлого и пренебрегает славой "дедов".

Таким образом, РФ пытается интегрировать украинцев в социокультурное пространство РФ и поощрить молодежь вступать в российские вузы.

"Указанные выше тезисы направлены на достижение влияния и изменение общественного мнения на ВОТ Херсонской области, в частности на поощрение молодежи оккупированного региона к участию в инициированных кремлем проектах, интеграции в российское социально-культурное пространство, а также поступления в российские или подконтрольные вузы", - пояснили в Сопротивлении.