"Украина пренебрегает славой дедов": Центр нацсопротивления перечислил нарративы, которые оккупанты распространяют на Херсонщине
РФ увеличивает количество материалов пропагандистского содержания на захваченных территориях Херсонской области, чтобы усилить лояльность населения к оккупантам
Такие данные по результатам анализа информационного пространства ВОТ, привел Центр нацсопротивления .
Так, в печатных изданиях и интернет-пабликах распространяют следующие пропагандистские нарративы:
- "российское руководство способствует повышению уровня жизни жителей региона";
- "экономический форум в Санкт-Петербурге продемонстрировал сильные стороны Херсонщины и будет способствовать тесной интеграции региона в РФ";
- "российские высшие учебные заведения готовы принимать абитуриентов из Херсона";
- "Украина отказалась от исторического прошлого и пренебрегает славой "дедов".
Таким образом, РФ пытается интегрировать украинцев в социокультурное пространство РФ и поощрить молодежь вступать в российские вузы.
"Указанные выше тезисы направлены на достижение влияния и изменение общественного мнения на ВОТ Херсонской области, в частности на поощрение молодежи оккупированного региона к участию в инициированных кремлем проектах, интеграции в российское социально-культурное пространство, а также поступления в российские или подконтрольные вузы", - пояснили в Сопротивлении.
- На днях ЦНС сообщал, что Россия пытается мобилизовать жителей временно оккупированных территорий, обещая их детям бюджетные места в российских вузах.
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