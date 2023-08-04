Украина прекратит действие соглашения с Ираном об избежании двойного налогообложения
Кабмин согласовал проект закона, предусматривающий прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на имущество между Украиной и Ираном
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Соглашение было заключено 21 мая 1996 года. Его прекращение предусматривает отмену льгот и применение ко всем доходам, получаемым резидентами Ирана в Украине общей ставки налогообложения 15%. Также следствием прекращения действия соглашения является "недопущение потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Иране резидентами Украины, осуществляющими деятельность в Иране".
Кроме того, Украина освободится от взятых обязательств по обмену информацией с Ираном по налоговым вопросам и ускорит сворачивание экономических и финансовых связей.
"Целью законопроекта является осуществление внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия Соглашения, с учетом потребности безотлагательного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам и безопасности Украины в связи с поставкой Ираном оружия в Российскую Федерацию. Такие действия Ирана обусловливают ответственность Ирана за последствия вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и разрушают двусторонние отношения", - говорится в сообщении.
- 4 августа Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Ирана, который оказывает России военную поддержку, в частности, через поставки дронов-камикадзе типа Shahed.
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