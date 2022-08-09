Украина прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за санкций ЕС, - "Транснефть"

Об этом говорится в сообщении "Транснефти", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что украинская "Укртранснафта" (дочь "Нафтогаза") с 4 августа могла прекратить транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.

Как утверждают в "Транснефти", причиной стало отсутствие поступления средств на счета "Укртранснефти" за услуги транзита. Российская компания не может оплатить транзит с учетом санкций ЕС, а Украина предоставляет услуги транзита на условиях 100% предоплаты.

В российской компании утверждают, что произвели платеж за транзит, но деньги вернули на счет. Платежи обслуживает "Газпромбанк" – там отметили, что платеж отклонен из-за седьмого пакета санкций.

Пока "Укртранснафта" не комментировала эту новость.

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