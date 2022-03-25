Украина прекратила действие всех соглашений с РФ о взаимном признании дипломов об образовании и ученых званиях

Об этом говорится на сайте ведомства.

Соответствующее решение вынес Кабинет Министров Украины 25 марта. В частности, правительство прекратило следующие соглашения с Россией в области образования и науки:

Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, подписанное в Москве 26 июля 1995 года;

Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, заключенное в Москве 26 мая 2000 года;

Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, заключенное в Харькове 21 июня 2002 года.

Кроме того, правительство приняло решение о применении для отдельных лиц персональных санкций. В частности, это касается ректоров российских вузов.

Напомним, в Украине отменена ДПА и упрощена процедура проведения ЗНО для поступающих в 2022 году.