Украина прекратила действие ряда соглашений с Россией и Беларусью
В понедельник, 10 апреля, Украина прекратила действие двух соглашений с Россией и одного соглашения с Беларусью
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Сегодня Украина прекратила действие Соглашения между Кабмином и правительством РФ о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов России и Украины. Такое решение будет способствовать усилению государственного контроля над въездом и пребыванием не территории Украины граждан России в условиях угрозы национальной безопасности.
Законопроект поддержали 283 народных депутата Украины.
Также Украина вышла из Соглашения о проведении согласованной политики по определенным транспортным тарифам. Такое решение было принято, поскольку Украина не способна выполнять положения Соглашения из-за полномасштабного вторжения России в Украину, в частности, из-за уничтожения украинской транспортной инфраструктуры российской армией.
За проголосовало 288 депутатов.
Кроме того, Верховная Рада приняла прекращение действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере технической защиты информации. Также прекращено действие Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации.
Мельничук подчеркнул, что этот законопроект принят в связи с изменением обстоятельств и в рамках дальнейшей изоляции Беларуси из-за ее активной поддержки вооруженной агрессии России.
Законопроект поддержали 288 депутатов.
- В понедельник, 10 апреля, Верховная Рада 316 голосами из 317 проголосовала за освобождение оборонных товаров от НДС и пошлины.
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