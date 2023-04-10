Украина прекратила действие ряда соглашений с Россией и Беларусью

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Сегодня Украина прекратила действие Соглашения между Кабмином и правительством РФ о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов России и Украины. Такое решение будет способствовать усилению государственного контроля над въездом и пребыванием не территории Украины граждан России в условиях угрозы национальной безопасности.

Законопроект поддержали 283 народных депутата Украины.

Также Украина вышла из Соглашения о проведении согласованной политики по определенным транспортным тарифам. Такое решение было принято, поскольку Украина не способна выполнять положения Соглашения из-за полномасштабного вторжения России в Украину, в частности, из-за уничтожения украинской транспортной инфраструктуры российской армией.

За проголосовало 288 депутатов.

Кроме того, Верховная Рада приняла прекращение действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере технической защиты информации. Также прекращено действие Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации.

Мельничук подчеркнул, что этот законопроект принят в связи с изменением обстоятельств и в рамках дальнейшей изоляции Беларуси из-за ее активной поддержки вооруженной агрессии России.

Законопроект поддержали 288 депутатов.