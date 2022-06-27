Украина прекратила действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекратила действие двух международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины
Причина – военная агрессия Российской федерации. Соответствующий приказ подписал Исполняющий обязанности Главы – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.
Согласно приказу прекращается действие Соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996 года), а также Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 года).
О прекращении действия указанных международных договоров проинформировано Министерство иностранных дел Украины.
Этот приказ (согласованный с Министерством иностранных дел Украины, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вице-премьер-министром Украины – Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины) соответствует статье 62 Венской конвенции о праве международных договоров, Закона Украины "О международных договорах Украины", Положению о порядке заключения, исполнения и денонсации международных договоров Украины межведомственного характера.
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